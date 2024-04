Frattesi: “Siamo importanti anche noi che giochiamo meno”

Il match winner di Udinese-Inter, Davide Frattesi, autore del gol della vittoria al 95′, ha parlato a Sky Sport dopo il triplice fischio dell’arbitro, rispondendo per prima così alla domanda sul fatto che questa possa essere la vittoria scudetto per i nerazzurri: “No, è solo un po’ di euforia dopo una partita vinta così, ancora non pensiamo allo scudetto, abbiamo altri punti da prenderci. Era stato bellissimo contro l’Hellas all’ultimo, ho fatto il bis. Sono contentissimo, la vittoria è importantissima”.

Poi ha proseguito: “Come a Roma, dopo l’intervallo, quando eravamo in svantaggio, ci siamo detto che potevamo farcela. Non possiamo essere sempre al 100%. L’importante è vincere anche queste partite sporche”.

Infine, sul significato del gol: “Siamo importanti anche noi che giochiamo di meno. In settimana ci impegniamo sempre, siamo un gruppo e non ci pesa non giocare. Stiamo bene e ci sentiamo considerati”.

