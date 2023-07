Frattesi si presenta all’Inter: “Quando si è presentata l’opportunità, non ci ho pensato un attimo”

Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’ufficialità, sono arrivate le prime parole del centrocampista ai microfoni ufficiali del club nerazzurro: “Basta guardare i trofei per capire l’importanza di questo club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, in una partita a San Siro proprio contro l’Inter. Lì sono stato colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me questo è molto importante e non ci ho pensato un attimo quando si è presentata l’opportunità. Cosa mi aspetto di dare? Intanto spero di vincere qualche trofeo, quello poco ma sicuro. Poi garantirò impegno, serietà e spero qualche gol”.

Poi ha proseguito: “Se ho conosciuto qualcuno dei prossimi compagni in Nazionale? Sì, sono tutti dei bravissimi ragazzi e poi conoscevo da tempo Alessandro Bastoni, un ’99 come me con il quale ho fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili. Non vedo l’ora di essere suo compagno anche in un club”. E sui complimenti ricevuti da Marotta: “È stato emozionante riceverli da una persona di quel calibro. Anche questo ha influito nella mia scelta”.

Infine, sull’emozione di giocare a San Siro: “Da avversario era difficile, da calciatore dell’Inter sarà un motivo di spinta in più. Non vedo l’ora di segnare e andare a esultare sotto la curva”.

Foto: Instagram Inter