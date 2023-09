Frattesi: “Potevo fare meglio, ho preso qualche piccione. Leao? Mi sta simpatico, polemica chiusa”

Davide Frattesi, centrocmapista dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell’Empoli.

Queste le sue parole: “Potevo fare meglio, soprattutto nei tiri in porta. Qualche piccione l’ho preso… Poi l’importante è che si vinca, insomma”.

Su Barella: “C’è il flessore destro che non mi lascia tanto in pace, ma va bene così. Non è un problema, per quanto riguarda il ruolo, dovrò essere bravo io a mettermi in posizione quando servirà”.

Come sei arrivato all’Inter e come ti trovi? “Benissimo, alla mia famiglia dico che non mi sarei mai aspettato un gruppo del genere. Ci sono contesti in cui c’è gente che vince scudetti e gioca finali di Champions, ma senza l’umiltà che ha questo gruppo. Mi ha aiutato tanto il fatto di conoscere alcuni compagni dalla nazionale: fare il quarto centrocampista è uno stimolo, non un problema. È una specie di sfida con me stesso per lavorare sempre di più”.

Ci racconti la tua estate? “Era da un po’ che non dormivo così poco. È stato tutto bellissimo, dall’arrivo alla Nazionale fino al gol nel derby che è la gioia più grande per ora. È stato veramente un bel settembre e mi voglio togliere tante soddisfazioni”.

Chiudiamo la polemica con Leao? “Ma sì, anche perché penso che siano cose che succedono in campo, mentre uno gioca con l’agonismo. A me è un ragazzo che sta pure simpatico, a parti inverse me lo sarei preso ma è uno sfottò che resta in campo”.

Foto: Instagram personale