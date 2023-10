Frattesi: “Partita interpretata bene. Dobbiamo continuare così per raggiungere gli obiettivi”

Davide Frattesi ha parlato a Inter TV dopo la vittoria in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Sicuramente qualche altra partita bisogna giocarla. Più si gioca più si torna in forma. Sono stato fermo prima della sosta nazionale e devo tornare in sesto”.

Oggi ancora molto al centro del gioco. Stai davvero bene… “Sicuramente sì. Poi abbiamo un obiettivo troppo importante per questo gruppo. Dobbiamo continuare così, a vincere, per continuare a inseguire quello che ci siamo prefissati”.

Ora la Champions: “Martedì è importantissima. Sicuramente dovremo allungare in Champions in ungirone ostico. Poi dobbiamo tenere non uno ma due occhi sul campionato”.

Foto: Instagram personale