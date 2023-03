Frattesi: “Non dobbiamo prendere Malta sottogamba. L’approccio sarà fondamentale”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, Davide Frattesi, ha così parlato prima della sfida contro Malta, valida per la seconda giornata del girone di qualificazione per Euro2024: “Il gruppo si sta trovando molto bene anche quelli nuovi, questi ci servirà nell’affrontare la partita nel miglior modo possibile. Dovremo andare a prenderli alti per sfruttare gli errori che faranno in fase d’impostazione”.

Infine, il centrocampista ha rivelato le parole del ct Roberto Mancini in vista dell’incontro: “Ci ha detto di non prenderla sottogamba, che poi il rischio è che prenda una brutta piega. L’approccio sarà fondamentale”.

Foto: Frattesi Instagram