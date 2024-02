Frattesi: “Mai pentito di aver scelto l’Inter. Il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare”

Lunga intervista quella concessa da Davide Frattesi ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dell’Inter si è raccontato a 360°, toccando vari temi. Eccone un estratto: “Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter.”

Un pensiero poi sui festeggiamenti del possibile Scudetto e della seconda stella: “Che personaggio mia nonna… Se vinciamo lo Scudetto la porto sul pullman. Farebbe divertire tutti e potrebbe evitare che mi lanci di sotto per la gioia.”

Foto: Instagram personale