Frattesi-Lautaro-Dumfries-Taremi, Inter straripante al Via del Mare: 4-0

L’Inter cala il poker al Via del Mare: 4-0 al Lecce. La sfida si sblocca dopo appena sei minuti e a passare in vantaggio sono gli uomini di Inzaghi. Errore di Guilbert che consegna la palla a Thuram, il francese penetra in area di rigore e, con grande lucidità, appoggia a Frattesi che, a porta sguarnita, appoggia in fondo alla rete per il vantaggio nerazzurro. Al 20′ l’Inter sfiora il raddoppio con Thuram dopo un “flipper” all’interno dell’area di rigore dei padroni di casa, ma il francese si divora il gol a pochi passi da Falcone. Al 23′ è Carlos Augusto a trovare la via del gol, ma l’assistente segnala la posizione di fuorigioco dell’esterno al momento del tocco di Lautaro. Appena un minuto dopo, i nerazzurri trovano ancora la via del sempre sull’asse Thuram-Frattesi. Ma, in questo caso, è il Var a fermare la gioia dei nerazzurri per fuorigioco. Appuntamento solo rimandato con il raddoppio. Al 36′ sbaglia Dorgu, i nerazzurri recuperano palla e Lautaro non lascia scampo a Falcone con un tiro potente sotto la traversa. Nella ripresa dilagano i nerazzurri. Al 57′ Dumfries insacca sfruttando al meglio l’assist di Lautaro e al 61′ il neo-entrato Taremi sigla il 4-0 su calcio di rigore. Termina così al via del Mare, l’Inter sale a quota 50 punti e rimane a -3 dal Napoli con una partita da recuperare.

Foto: Instagram Inter