Frattesi: “La Roma mi è rimasta dentro. Tornare in giallorosso era un tarlo, il pensiero ci può sempre essere”

Davide Frattesi, centrocampista in forza al Sassuolo, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” della squadra nella quale è cresciuto, ovvero la Roma: “È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua, conosci uno dei tue idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che mi è rimasto dentro. L’ho detto già che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza, poi nel tempo si cambia, però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale“.

Foto: Twitter Sassuolo