Frattesi: “I fischi a Donnarumma indegni. Mai vista una cosa così in Nazionale”

Davide Frattesi ha parlato anche a Sky dopo la vittoria sull’Ucraina decisa da una sua doppietta.

Queste le sue parole: “Non pensavo in una serata così bella ma l’importante è che i gol abbiano consentito alla squadra di vincere. Peccato solo per il gol preso ma dobbiamo darci tempo. La strada è quella giusta”.

Sul centrocampo: “Abbiamo compiti più offensivi, questo ci aiuta e c’è possibilità di inserirsi per trovare gli spazi giusti”.

Ora il derby: “Sicuramente è una settimana iniziata bene, cercheremo di finirla benissimo. Siamo carichi”.

I fischi a Donnarumma? “Mai visto una roba del genere in Nazionale, una cosa indegna. Non capisco il motivo per il quale venga fischiato così. I fischi comunque non lo intaccano”.

Foto: twitter Azzurri