Frattesi: “Ho iniziato facendo prima il portiere e poi l’attaccante. Il momento più difficile? A Sassuolo”

“Il primo stadio in cui ho giocato fu il Curi, facemmo un torneo da piccoli. La prima partita da professionista fu in Coppa Italia nel 2017 con il Sassuolo, fu una grande emozione. C’era anche Bastoni”.

Un inizio da portiere: “Inizialmente facevo quello, poi l’attaccante. Poi venne Franceschini e mi cambiò ruolo e mi mise a fare la mezzala: non ero d’accordo, oggi invece devo ringraziarlo. Il primo regalo calcistico furono delle Total 90, le scarpe che usava Ronaldinho: me le regalarono i nonni, ancora le custodisco gelosamente. Ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia, cerco di portarli dappertutto. Appena posso cerco di ripagarli dei loro sacrifici, anche se non sarà possibile. Il mio più grande sostenitore è stato mio nonno, mi lasciava le pagelle sulla sua porta dopo le partite”.

Sul momento più difficile: “Dopo il settore giovanile andai a Sassuolo, lì non giocavo e mi ruppi pure il quinto metatarso, fu un anno particolare e complicato. Ma non può andare sempre bene, quindi uno li mette in conto i momenti difficili. L’insegnamento più importante me lo dà il gruppo: bisogna sempre avere rispetto di tutti e saper stare con gli altri”.