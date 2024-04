Frattesi: “Gli scudetti sono 20, non sbagliate”

L‘Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile le scorse ore, dopo il meritato riposo per la vittoria dello scudetto. Clima disteso alla Pinetina, dove i calciatori di Inzaghi si sono allenati con un ritmo tranquillo e blando.

I social del club hanno pubblicato nelle scorse ore alcuni stralci dell’allenamento, con l’ingresso dei calciatori in campo. C’è un frame dove arriva Davide Frattesi, che si avvicina al social media nerazzurro e dice: “Sono venti, niente errori, non sbagliate”.

Suona come un riferimento allo striscione dei tifosi milanisti esposto durante il derby che parlava di 19 scudetti non contando quello del 2005-06 a tavolino, ma anche alla critiche, sullo stesso argomento, di tanti supporters bianconeri che ovviamente rivendicano i due scudetti revocati da calciopoli e quello assegnato all’Inter non veritiero.

Foto: twitter Inter