Frattesi: “Felicissimo di stare all’Inter, è stato un mese complicato”

Le parole rilasciate a DAZN da Davide Frattesi, autore di una grande prestazione contro il Lecce. Il centrocampista dell’Inter ha parlato del suo momento, e delle aspirazioni per il prosieguo della stagione in nerazzurro.

“Sono felicissimo di stare all’Inter. Qui sono tutti una famiglia e cerco di ripagarli come posso. A volte le cose vanno bene a volte meno ma io sono felice qui. Speriamo che il futuro riservi emozioni come l’anno scorso, questo è quello che mi sento di dire quindi andiamo avanti. Per me è stato un mese complicato, mia nonna non è stata bene e la testa era altrove per questo motivo. Dedico a lei gol e vittoria”.

Foto: Instagram Inter