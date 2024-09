Frattesi e doppietta di Lautaro, l’Inter torna a sorridere: 3-2 all’Udinese

L’Inter torna a sorridere: 3-2 all’Udinese al Blue Energy. Ottimo avvio dei nerazzurri, vogliosi di riscatto post derby, a Udine: a segnare l’1-0 dopo 43 secondi di gioco è Davide Frattesi, segnando il suo primo gol in questo campionato. I nerazzurri sfiorano il raddoppio con Frattesi, ma è l’Udinese a trovare la via del gol e a ristabilire la parità. A firmare la rete del pareggio è Christian Kabasele che anticipa la difesa nerazzurra e, di testa, batte Sommer. In pieno recupero torna avanti l’Inter: Dimarco sfonda ancora a sinistra, la palla rimbalza fra Bijol e Lautaro prima di infilarsi in rete: l’ultimo tocco è dell’attaccante argentino, che firma il suo primo gol in questo campionato e manda l’Inter negli spogliatoi in vantaggio. Il secondo tempo inizia esattamente com’era partito il primo. Pasticcio difensivo dell’Udinese, Thuram ruba palla a Bijol e serve per il compagno. Destro potente, di prima intenzione, di Lautaro: nulla da fare per Okoye e doppietta personale per il Toro. All’82’ l’Udinese riapre la partita con la rete del subentrato Lucca. Acerbi perde il duello con Lucca e scappa anche a Calhanoglu. A tu per tu con Sommer, tiro a incrociare strozzato e gol che accorcia le distanze. Termina così 3-2, l’Inter torna a vincere dopo il pareggio di Monza e la sconfitta nel derby contro il Milan.

Foto: Instagram Inter