Frattesi-Cristante: spot per gli acquisti. Ma l’Inter non cambia idea (e non vuole indebolirsi)

Davide Frattesi e Bryan Cristante hanno lo stesso agente e ci sembra normale che vengano fuori meravigliosi consigli (spot) per gli acquisti. Ma siccome non ci hanno aggiornato sull’evolversi della trattativa-fiction che coinvolgerebbe Rashford e il Como, adesso vogliono convincerci – con tutto il rispetto per Cristante – che l’Inter interpreterebbe il mercato di gennaio come una sessione di indebolimento piuttosto che di rafforzamento. Frattesi vuole la Roma? Ci sta. La Roma vuole Frattesi? Ci mancherebbe, sarebbe un grande colpo. Ma per l’Inter la musica non cambia: serve una proposta che con i bonus raggiunga i 50 milioni, senza contropartite tecniche. E possibilmente senza spot per gli acquisti della serie “nessuno ci casca”.

Foto: Instagram Frattesi