Frattesi: “Caos scommesse? Dispiace per i ragazzi coinvolti, ma non si parla mai prima. Me l’hanno insegnato da bambino”

Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale e dell’Inter, ha parlato a Rai Sport analizzando diversi temi.

Queste le sue parole: “L’Inghilterra? A livello di singoli sono superiori, ma in campo poi ci si va in undici. Bellingham è assieme a De Bruyne il centrocampista più forte, abbina quantità e fisicità. Ma le sfide ci piacciono, non vediamo l’ora di affrontarlo. Bisogna essere concentrati e lavorare al 100%. Il lavoro paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono felice dei miei numeri e spero di migliorarli ancora”.

Su Spalletti: “È un ct che dà il massimo e pretende il massimo, bisogna sempre stare sul pezzo. Abbiamo alzato parecchio l’asticella”.

Due parole anche su Zaniolo, Tonali e sugli altri giocatori coinvolti nell’inchiesta sulle scommesse: “C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile per noi, soprattutto nelle prime 24 ore. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me lo hanno insegnato da bambino”.

Foto: Instagram personale