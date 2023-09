Frattesi bussa due volte, tre punti di platino per l’Italia: 2-1 sull’Ucraina

Prima vittoria per Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia nella gara contro l’Ucraina. I primi 45 minuti premiano la Nazionale di Spalletti, ingenua solo nel finale nel gol che permette all’Ucraina di restare ancora in partita. Gli Azzurri vincono 2-1 grazie a una doppietta di Frattesi.

Italia travolgente, che mette subito sotto scacco la compagine avversaria. Occasioni a ripetizione per Frattesi e Raspadori. Italia che la sblocca con merito al 12′ con Frattesi, dopo una bella azione manovrata.

Azzurri che insistono, l’Ucraina è stretta nell’angolo, e al 28′ ancora Frattesi trova il 2-0, dopo un controllo al VAR.

L’Italia si abbassa leggermente nel finale di tempo, l’Ucraina ha una reazione di orgoglio e al 41′ Yarmolenko trova la rete che riapre la gara e tiene viva l’Ucraina. Ottima Italia per 35′ minuti, poi l’Ucraina è riuscita a restare aggrappata alla partita.

Nella ripresa, quasi lo stesso film visto in Macedonia, l’Italia si spegne, soffre, non riesce a trovare la terza rete e nel finale richia anche la beffa. Ucraina per fortuna poco precisa, che però ci crede fino alla fine, ma finisce 2-1, vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Italia che rimette in piedi il cammino per la qualificazione a Euro 2026.

Foto: twitter Azzurri