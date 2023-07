“Frattesi aveva in testa solo l’Inter”. Troppo facile ora dopo un minestrone assurdo

Abbiamo ascoltato ieri sera: “Davide Frattesi aveva in testa soltanto l’Inter”. Gli addetti ai lavori della notizia che hanno trovato la scorciatoia quando Frattesi era stato accostato a tutte le squadre possibili e immaginabili, addirittura il Napoli dopo Milan, Roma, Juve. Un minestrone pazzesco, senza senza, assurdo e insipido. Addirittura ieri mattina sui social era stato postato un pezzo che tirava la volata a tre squadre in lizza quasi con le stesse possibilità. Il tweet riparatorio non è servito a coprire il buco, bisognava dirlo prima. Proprio in quelle ore l’Inter stava chiudendo, come ha poi fatto nella giornata di oggi senza se o ma. Il bello dei social è che lascia traccia di qualsiasi cosa, nel bene e nel male. E quando pensi di recuperare c’è una cronologia che ti inchioda. Frattesi aveva scelto l’Inter oltre 20 giorni fa, come anticipato. E non ha mollato di una virgola. Bisognava soltanto aspettare il momento giusto, senza confezionare minestroni indigesti.

Foto: Instagram Frattesi