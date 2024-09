Frattesi apre, Kabasele risponde e Lautaro riporta avanti l’Inter: 2-1 all’intervallo

L’Inter conduce 2-1 sull’Udinese all’intervallo. Ottimo avvio dei nerazzurri, vogliosi di riscatto post derby, a Udine: a segnare l’1-0 dopo 43 secondi di gioco è Davide Frattesi, segnando il suo primo gol in questo campionato. I nerazzurri sfiorano il raddoppio con Frattesi, ma è l’Udinese a trovare la via del gol e a ristabilire la parità. A firmare la rete del pareggio è Christian Kabasele che anticipa la difesa nerazzurra e, di testa, batte Sommer. In pieno recupero torna avanti l’Inter: Dimarco sfonda ancora a sinistra, la palla rimbalza fra Bijol e Lautaro prima di infilarsi in rete: l’ultimo tocco è dell’attaccante argentino, che firma il suo primo gol in questo campionato e manda l’Inter negli spogliatoi in vantaggio.

Foto: Instagram Udinese