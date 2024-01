Frattesi al 93’, rigore di Henry sul palo al 100’: Inter Campione d’inverno, 2-1 sul Verona. Espulso Lazovic

Dopo i primi 45 minuti, i nerazzurri sono avanti grazie a un gol di Lautaro Martinez al 12′. Il capitano nerazzurro, di ritorno dall’infortunio, sblocca una gara non facile, con un buon approccio degli ospiti con Sommer che salva nei primi minuti. Poi il colpo del Toro a sbloccare una gara non facile. Chance ancora per il Verona con un colpo di testa di Djuric, ancora Sommer a salvare.

Nella ripresa, l’Inter scende in campo motivata per chiudere la contesa e ci riuscirebbe, non fosse per un gol annullato ancora a Lautaro per fuorigioco. Ma il Verona è vivo e lo dimostra al 74′, con Henry che trova la rete del pareggio, che gela San Siro. Inzaghi cambia allora, affidandosi ad Arnautovic ed Alexis Sanchez, con un tridente insieme a Lautaro.

Lo stesso Lautaro ha una chance di testa, ma centrale, para Montipò.

Finale clamoroso a San Siro. Assalto dei nerazzurri. Traversa di Bastoni, ancora un tiro, para Montipò, ma sulla respinta insacca Frattesi.

Proteste Verona per un fallo di Bastoni stesso, conj una mezza gomitata a un avversario, da cui poi nasce l’azione del gol: espulso Lazovic per proteste. Il Verona però non molla e al 100′ ha una chance clamorosa. Fallo di Darmian in area, il VAR decreta il calcio di rigore per i veneti. Dagli 11 metri, Henry può pareggiare, gelando ancora San Siro, ma calcia sul palo.

Sospiro di sollievo per i nerazzurri che vincono 2-1 e sono campioni d’inverno, salendo a 48 punti, a +5 momentaneamente sulla Juventus.

Foto: Instagram personale