Frattesi: “Abbiamo sofferto, ma contava passare il turno”

Intervistato da Rai1 dopo lo 0-0 con l’Ucraina che ha consentito all’Italia di accedere a Euro 2024, Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, analizza così la partita: “Sapevamo che, se non fossimo riusciti a fare gol nei primi sessanta minuti sarebbe diventata complicata, ma è normale. Poi loro l’hanno messa sul fisico, sulle palle alte: abbiamo sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno”.

Sull’occasione avuta nella prima frazione di gioco: ”Pallonetto? Sì, ci ho pensato, ma ricordando la partita di Champions col Benfica mi ricordavo che Trubin usciva sempre in spaccata e ho cercato di mettergliela sotto le gambe, poi l’ho chiusa troppo”.

Sul contatto tra Cristante e Mudryk: “Non sembra così netto. Sembra che non lo tocchi, poi dal campo sinceramente non ho visto praticamente nulla: rivedendo un altro replay sembrava l’avesse toccato, ma se ne vedo un altro non l’ha neanche sfiorato”.

Infine: “Quanto dipenderà da noi? Tanto, è chiaro che prendere squadre alla portata all’inizio è fondamentale. Però siamo l’Italia, siamo campioni in carica e andremo lì cercando di ripetere qualcosa di fantastico”.

Foto: Frattesi Instagram