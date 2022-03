Frattesi: “A Sassuolo meno pressioni, sognavo di tornare alla Roma. Un rimpianto? I playoff con il Monza”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato del suo rapporto con la società neroverde: “Qui non ci sono le pressioni dei grandi club, puoi sbagliare con un po’ più di tranquillità. Poi sei coccolato da tutti, è un po’ come una grande famiglia: questo va bene in parte, perché poi quando esci ci sono altre pressioni, ma credo sia comunque la società perfetta per approcciarsi alla Serie A.

Frattesi prosegue: “Volevo guadagnarmela sul campo, il mio più grande rimpianto è il playoff perso con il Monza, città con cui ho creato un legame speciale. Quest’anno la Serie A non la sentivo mia perché nella mia testa avevo perso con il Monza. La Roma? Ci sono rimasto un po’ male, è stato un tarlo è volevo tornare perché questa cosa non mi era scesa. Come tutti i romani Roma è Roma”.

Su Scamacca: “Andiamo sempre nella stessa direzione. Siamo arrivati insieme alla Lazio, poi alla Roma e ci siamo ritrovati a Sassuolo. Gli ho detto: ‘vai in un top club così ti seguo pure là’. Siamo molto simili e penso che in quindici anni non ho mai litigato con lui. Abbiamo fatto un fioretto, niente donne a casa quando siamo insieme, solo quando torniamo a Roma”.

Foto: Instagram personale Frattesi