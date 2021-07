Fratelloni d’Italia! Barella e Insigne show, siamo in semifinale

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si affrontano Belgio e Italia per un posto in semifinale a Euro 2020 contro la Spagna, vittoriosa ai rigori contro un’eroica Svizzera nel pomeriggio.

I primi guizzi sono di Romelu Lukaku, prima anticipato da Donnarumma, poi con una conclusione di destro alta sul fondo.

Al quarto d’ora sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il vantaggio dell’Italia con Leonardo Bonucci, ma viene annullato per la posizione di fuorigioco di Chiellini, intervenuto nell’azione.

Al 24′ occasione Belgio: nessuno riesce a fermare la penetrazione centrale di De Bruyne, il giocatore del City finta il destro e calcia col sinistro sul secondo palo, prodigioso intervento di Donnarumma che manda in corner.

L’ormai ex portiere del Milan è bravo anche sul rasoterra di Lukaku due minuti più tardi, poi si risveglia l’Italia con le occasioni di Chiesa e Insigne.

Al 32′ gli azzurri sfruttano un errore in uscita di Vertonghen che consegna il pallone a Verratti. Il mediano del Psg serve Barella che sguscia tra Thorgan Hazard e lo stesso Vertonghen e batte Courtois sul palo più lontano. 1-0 Italia, gran gol di Barella!

A cinque minuti dal termine Chiesa va vicino al raddoppio con un destro a giro dal limite dell’area sugli sviluppi di un corner. Raddoppio che arriva con Lorenzo Insigne ed il suo tradizionale tiro a giro al minuto 43.

Allo scadere Doku penetra sulla sinistra dell’area di rigore e Di Lorenzo per cercare di contenerlo causa un calcio di rigore. Lukaku batte Donnarumma dagli undici metri e si va al riposo sul 2-1 per l’Italia, in vantaggio grazie alle due magie di Barella e Insigne. La prima chance della ripresa è di Chiesa, destro dal limite che termina sul fondo. Al 56′ Doku supera Verratti sulla sinistra e mette in mezzo, blocca Donnarumma. Contatto sospetto ai danni di Jorginho in area, Vincic non reputa falloso l’intervento di De Bruyne e dopo il silent check del VAR si prosegue. Ennesima ripartenza di Doku che serve in area De Bruyne al 60′, il centrocampista la mette in mezzo verso Lukaku che calcia a botta sicura da pochi passi, salva sulla linea Spinazzola.

Insigne premia l’inserimento di Spinazzola, l’esterno della Roma calcia sul fondo. Entrano Mertens e Chadli, i due subentrati creano subito un pericolo agli azzurri, col cross di Chadli che cerca Lukaku, ma trova Thorgan Hazard che prova il colpo di tacco trovandosi il pallone dietro.

Si fa male Spinazzola, l’esterno della Roma costringe Mancini al cambio e in lacrime abbandona il campo e molto probabimente l’intero Europeo. Al suo posto Emerson Palmieri. A cinque minuti dal termine Doku mostra ancora una volta tutto il suo talento, accelerazione dalla sinistra, serie di finte e grande conclusione, fortunatamente alta sulla traversa azzurra. A Monaco arriva il triplice fischio dopo più di sei minuti di recupero e gli azzurri volano in semifinale a Wembley! Sarà Italia-Spagna! Foto: Twitter Euro 2020