Frappart, buona la prima. L’arbitra promossa a pieni voti

L’altra protagonista della serata di Champions di ieri sera è stata l’arbitra francese, Stefanie Frappart che ha diretto Juventus-Dinamo Kiev. Certo, non una gara di difficoltà notevole, visto che i giochi qualificazione erano già fatti, ma la direttrice di gara nelle poche decisioni, ha fatto sempre la scelta giusta, anche grazie al VAR, sul 2-0 di Cristiano Ronaldo e su un dubbio rigore di Bonucci.

Sufficienza piena per tutti i principali quotidiani sportivi italiani. Il Corriere della Sera sottolinea come con lei in campo, si siano ridotte le proteste dei giocatori. Anche l’Equipe l’ha promossa completamente. Sicuramente rivedremo l’arbitra in futuro, in Champions, magari in una gara che conterà qualcosa di più e dove l’agonismo e a difficoltà cresceranno.

Foto: Standard