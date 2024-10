Frank: “United? Sono molto felice al Brentford, mi vedo qui per molto tempo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brentford, Thomas Frank, ha così parlato del suo futuro, rispondendo così ai rumors sul Manchester United: “Ho una grande responsabilità nei confronti del Brentford, dei suoi tifosi, della dirigenza, dei giocatori, dello staff. Ho detto molte volte che sono molto felice qui. Penso che sia uno dei migliori club del mondo. Cosa succederà in futuro, chi lo sa? Mi vedo qui per molto, molto tempo. Ho anche detto che forse se si presentasse un’occasione, un’opportunità che mi piacerebbe provare. OK, vediamo. Ma ora? No. Sono molto, molto felice qui”.

Foto: Instagram Brentford