Frank: “Toney? È un giocatore del Brentford, non vedo perché dovremmo venderlo”

Thomas Frank, allenatore del Brentford, è tornato a parlare alla vigilia della partita di FA Cup contro il Wolverhampton del futuro di Ivan Toney, attaccante messo nel mirino dall’Arsenal e dal Chelsea, per il quale però il suo club di appartenenza chiede una cifra altissima: “Se rimarrà qui a gennaio? La risposta è molto breve ed è sì. Lui è un giocatore del Brentford, è qui. Chiaramente ci manca qualche giocatore offensivo, non vedo perché dovremmo venderlo, mi piacerebbe averlo qui per un periodo più lui”.

Foto: Instagram ufficiale Toney