Frank Lampard è il nuovo allenatore del Coventry City. Il comunicato

“Il Coventry City è lieto di annunciare la nomina di Frank Lampard come nuovo allenatore del club. Il 46enne ha firmato un contratto di due anni e mezzo con gli Sky Blues e prenderà le redini della prima squadra questo sabato contro il Cardiff City “, ha comunicato il club inglese. Doug King, proprietario e presidente esecutivo del Coventry City, ha accolto con favore l’arrivo dell’ex nazionale inglese. “ Frank ha una comprovata esperienza nel campionato e sa cosa serve in questo campionato per avere successo. La sua esperienza al Chelsea e all’Everton gli consentirà di portare alla nostra talentuosa squadra una chiara comprensione di ciò che è necessario per avere successo ai massimi livelli che noi, come club, ci sforziamo di raggiungere”.

Con il seguente comunicato il Coventry City annuncia che Frank Lampard è ufficialmente il nuovo allenatore. La squadra, che milita in Championship, è oggi al diciassettesimo posto in classifica, e spera col nuovo allenatore (reduce comunque da esperienze di livello, Chelsea tra tutte) di dare una svolta alla stagione.

Foto: X Coventry City