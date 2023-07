Frank (all. Brentford): “Raya? Mi piacerebbe prendere 40 milioni di sterline da lui”

David Raya è al centro di questa sessione di calciomercato. Il portiere del Brentford è pronto a trasferirsi ma il tecnico della squadra, Thomas Frank, ha parlato di quello che dovrebbe essere il prezzo del trasferimento: “Vale 40 milioni di sterline, mi piacerebbe prenderli per lui. È stato uno dei quattro migliori portieri della Premier League la scorsa stagione. Qual è il prezzo per un giocatore con un anno di contratto rimasto? Declan Rice è andato all’Arsenal per £ 105 milioni, è un prezzo giusto? E Harry Kane, ad un anno dalla scadenza, e stanno parlando di £ 150 milioni? Comunque, non dipende da me. È sempre complicato. Ci sono due facce della medaglia quando si tratta di negoziazioni e ci incontriamo da qualche parte nel mezzo”.

Foto: Instagram Raya