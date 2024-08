Franco Carboni: “Gallardo mi ha detto che non avrei trovato spazio. Ho colto al volo l’opportunità del Venezia”

È durata pochissimo l’esperienza dell’interista Franco Carboni al River Plate. Il difensore argentino, confrontatosi col tecnico Gallardo, ha appreso che al River non avrebbe trovato spazio, causa la forte concorrenza. L’Inter ha quindi deciso, in accordo con lo storico club argentino, di stralciare il contratto e di spedire il classe 2003 al Venezia, sempre con la formula del prestito. Alla corte di Di Francesco potrebbe sicuramente ritagliarsi più spazio e mostrare le sue qualità. Intercettato in aeroporto, il giocatore ha rilasciato una breve intervista ad ESPN, riportata da Linterista.it.

Le dichiarazioni di Carboni: “Purtroppo è stato un periodo molto corto, quello al River. Ero arrivato con tante aspettative, poi ho parlato con Gallardo qualche giorno fa ed è stato chiaro: mi ha detto che c’erano troppi giocatori e non c’era spazio per me. Marcelo è stato chiaro: sarei potuto restare a lottare, se volevo, ma probabilmente non avrei giocato. Grazie a Dio si è presentata l’opportunità di andare al Venezia e l’ho colta. Tornerò in Italia, abbiamo rotto il prestito col River nelle scorse ore”.

Foto: Instagram Carboni