Francia, Theo Hernandez si ferma in allenamento. In dubbio per l’esordio con l’Austria

Allarme in casa Francia in vista dell’esordio all’Europeo in Germania. Secondo quanto riporta L’Equipe, Theo Hernandez non ha completato la prima seduta di allenamento sostenuta dai transalpini. Il terzino sinistro del Milan ha abbandonato infatti il campo dopo una ventina di minuti, sollevando qualche dubbio in merito alle sue condizioni fisiche. Il giocatore è in forte dubbio per lunedì, gara d’esordio contro l’Austria.

Foto: Instagram Theo