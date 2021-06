Francia-Svizzera, le formazioni ufficiali

Meno di un’ora al fischio di inizio di Francia-Svizzera, partita valida per l’accesso ai quarti di finale di Euro 2020. La banda di Deschamps ha chiuso il suo girono al primo posto con una vittoria e due pareggi. Uno score che senz’altro non appaga il valore che ha sulla carta questa squadra. La Svizzera, reduce del girone A (lo stesso dell’Italia) in cui si è piazzata al terzo posto, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Calcio d’inizio alle ore 21:

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema.

A disposizione: Mandanda, Maignan, Lemaar, Giroud, Tolisso, Sissoko, Zouma, Coman, L. Hernandez, Ben Yedder, Doubois, Thuram.

All.: Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

A disposizione: Mvogo, Kabel, Mbala, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Fernandes, Schar.

All.: Petkovic

Foto: Twitter personale Benzema