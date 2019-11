Francia, sorride Griezmann: ritorno al gol in Nazionale dopo 708 minuti

La Francia, già qualificata ai prossimi Europei, è in vantaggio per 0-2 anche questa sera in casa dell’Albania. Dopo il vantaggio di Tolisso, è arrivato anche il raddoppio di Antoine Griezmann che così ritorna a festeggiare una marcatura personale anche in Nazionale dopo un digiuno lungo 708 minuti. L’attaccante del Barcellona, ora a meno uno da Zidane con 30 centri, non trovava la via della rete con i Bleus dallo scorso 2 giugno contro la Bolivia.

Foto: rtlfrance