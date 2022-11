Francia, si ferma anche Camavinga. Salterà l’esordio con l’Australia

Periodio complicato per la Francia, che perde per l’esordio contro l’Australia anche il centrocampista Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid, come riporta RMC Sport, ha accusato un problema agli adduttori e oggi non è sceso in campo con i compagni, a pochi giorni dal debutto al Mondiale. Lo staff francese non vuole correre rischi e dunque Camavinga dovrebbe saltare la partita contro l’Australia di martedì, ma il suo Mondiale non è a rischio.

Foto: twitter personale