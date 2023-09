Francia, si fa male Giroud. Thuram lo sostituisce e trova la prima rete in Nazionale

Momento magico per Marcus Thuram. Dopo aver trovato la prima gioia in Serie A con la maglia dell’Inter, è arrivata anche la prima rete con la maglia della Nazionale francese. Thuram è entrato al 25′ al posto dell’infortunato Olivier Giroud e ha trovato il gol in avvio di ripresa contro l’Irlanda. Il francese ha sfrutttoa al meglio un rimpallo in area e ha spedito il pallone nel sette per il definitivo 2-0 della squadra di Deschamps.

Foto: Instagram Francia