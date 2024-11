Francia, scelto il capitano: senza Mbappé e Tchouameni, Deschamps vira su Kanté

In questi giorni, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, è stato chiamato a scegliere chi avrebbe vestito la fascia da capitano della Nazionale. Data l’assenza (per motivi differenti) dei madrileni Mbappé e Tchouameni, il ct dovrà decidere principalmente tra tre nomi: Ibrahima Konate del Liverpool, Jules Kounde del Barcellona e N’Golo Kanté, oggi all’Al-Ittihad. Secondo RMC Sport, quest’ultimo vincerà la concorrenza sui primi due, per via della grande esperienza maturata negli anni, sia nei club che chiaramente con la maglia dei Bleus. Sarà quindi l’ex Chelsea, con ogni probabilità, ad indossare la fascia in occasione della sfida di Nations League di domani, contro Israele.

Foto: Instagram Kanté