Francia, Rabiot e Upamecano non si allenano. Condizioni da valutare in vista del Marocco

Problemi per la Francia in vista della semifinale di domani contro il Marocco. A preoccupare il ct Deschamps sono le condizioni di Adrien Rabiot e Dayot Upamecano. I due anche oggi non si sono allenati dopo aver saltato anche la seduta di ieri a causa di sintomi influenzali. La Federcalcio Franchese ha spiegato che i giocatori sono rimasti nelle loro rispettive stanze per riposarsi, ma non ha chiarito se domani saranno o meno presenti alla rifinitura. Al loro posto – scrive l’Equipe – potrebbero giocare Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana.

Foto: Instagram Rabiot