Francia-Portogallo, sarà CR7 vs Mbappè: sfida tra passato e futuro del Real Madrid

Venerdì 5 luglio inizieranno i quarti di finale di Euro2024. Tra le sfide più affascinanti spicca sicuramente Francia-Portogallo, in programma venerdì alle ore 21. Le aspettative per il match di venerdì sono molto alte, soprattutto perché si affronteranno Cristiano Ronaldo e Mbappè, il passato ed il futuro del Real Madrid (e del calcio in generale). Fino ad oggi Cristiano Ronaldo non ha mai perso contro Mbappé, né con la sua nazionale né a livello di club. I due fuoriclasse si sono affrontati per la prima volta nel 2018, durante gli ottavi di finale di Champions League, dove il Real Madrid vinse entrambe le gare e CR7 segnò due gol all’andata ed uno al ritorno, mentre l’allora 19enne Mbappè restò a secco. Con le rispettive nazionali, invece, si sono affrontati solo due volte, finite entrambe in parità. Dallo 0-0 nella fase a gironi della Nations League del 2020, al 2-2 nella fase a gironi di Euro 2021. Vedremo come finirà l’ennesima sfida tra due delle leggende di questo sport.

Foto: Instagram Euro2024