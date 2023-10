Francia, polemica contro Benzema: “Toglietegli nazionalità e Pallone d’Oro”

Dopo le accuse verso l’ex centravanti del Real Madrid Karim Benzema, accusato di avere contatti diretti con esponenti del terrorismo islamico, arriva anche la presa di posizione della senatrice Valérie Boyer, la quale ha chiesto che gli venga tolta la nazionalità e che gli venga ritirato il Pallone d’Oro:

“In un tweet di domenica 15 ottobre 2023, il calciatore Karim Benzema ha offerto “le sue preghiere al popolo di Gaza”. Tutte le nostre preghiere per la popolazione di Gaza, vittima ancora una volta di questi bombardamenti ingiusti che non risparmiano né donne né bambini”, ha scritto. Va ricordato che Karim Benzema si è trasferito all’Al-Ittihad in Arabia Saudita lo scorso giugno e ha anche la doppia nazionalità: francese e algerina. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha inoltre affermato mercoledì 18 ottobre che Karim Benzema ha “legami con i Fratelli Musulmani”. Se i commenti del ministro degli Interni sono veri, dobbiamo considerare delle sanzioni contro Karim Benzema. Una sanzione simbolica sarebbe quella di privarlo del suo Pallone d’Oro. Infine, dobbiamo chiedere che gli venga tolta la nazionalità. Non possiamo accettare che un francese di doppia nazionalità, con una reputazione internazionale, disonori e addirittura tradisca il nostro Paese in questo modo”.

Foto: Twitter Al Ittihad