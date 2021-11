Francia, Pogba si fa male e lascia l’allenamento: il video

Una conclusione da fuori area in allenamento, nulla di strano. Un esercizio quotidiano e banale, ma Paul Pogba lo fa ancora freddo o forse sbagliando l’appoggio: dopo il tiro, il centrocampista francese del Manchester United si tocca la coscia destra, lascia andare un urlo di dolore e lascia il campo. Problemi in vista per Solskjaer e Deschamps.

🇫🇷 Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

Foto: Twitter Francia