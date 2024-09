Francia, out Tchouameni e Fofana: al loro posto Guendouzi e Bade

La FFF ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Aurelien Tchouameni e Wesley Fofana non potranno partecipare alle due partite di Nations League che la Francia giocherà contro Italia e Belgio. Al loro posto sono stati convocati Matteo Guendouzi e Loic Bade. Di seguito le note integrali pubblicate da Le Blues:

“Mattéo Guendouzi sostituisce Aurélien Tchouaméni. Il centrocampista della Lazio viene chiamato come rinforzo dopo il ritiro del centrocampista del Real Madrid. Presente lunedì pomeriggio a Clairefontaine, Aurélien Tchouaméni è stato visitato da Franck Le Gall, medico della squadra francese. Un infortunio al piede sinistro impedirà al centrocampista del Real Madrid di partecipare alle prossime due partite dei Blues in UEFA Nations League, contro l’Italia venerdì al Parco dei Principi e tre giorni dopo contro il Belgio, a Lione. Didier Deschamps, dopo aver registrato il suo ritiro, ha deciso di sostituirlo con Mattéo Guendouzi . Il giocatore della Lazio Roma è atteso martedì 3 settembre per il pranzo al National Football Center di Clairefontaine”.

“Loïc Badé sostituisce Wesley Fofana. Il difensore del Sevilla FC sostituisce quello del Chelsea nel girone dei ventitré Blues convocati per le prossime due partite della Nations League. Wesley Fofana figurava nella lista dei ventitré giocatori annunciata giovedì scorso da Didier Deschamps, in vista delle due partite di Nations League contro l’Italia, venerdì 6 settembre al Parco dei Principi e lunedì 9, al Lyon-Décines, contro il Belgio. Ma dopo uno scambio con il tecnico della Nazionale, il difensore centrale dell’FC Chelsea (Premier League inglese) resterà finalmente a disposizione del suo club e approfitterà della sosta per le nazionali per seguire un protocollo di cure, legato agli infortuni che gli avevano procurato lontano dal campo per molto tempo la scorsa stagione. Per sostituirlo, Didier Deschamps ha deciso di convocare Loïc Badé. Il difensore del Sevilla FC (Liga spagnola) è atteso questo lunedì, nel tardo pomeriggio, al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines)”.

Foto: Instagram Lazio