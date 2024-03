Francia, ottimismo sulle condizioni di Maignan: può essere recuperato per l’amichevole con la Germania

Filtra ottimismo sulle condizioni fisiche di Mike Maignan. Come documentato sui social della nazionale francese, l’estremo difensore del Milan è partito insieme alla squadra guidata dal CT Didier Deschamps alla volta di Lione, dove domani i Bleus affronteranno la Germania in amichevole. Segno che il portiere, alle prese con un lieve problema ai tendini del ginocchio, è tornato ad allenarsi normalmente e, con ogni probabilità, sarà a disposizione per il match con i tedeschi.

Foto: Instagram Maignan