Ansia in casa Francia in vista della semifinale di mercoledì contro il Marocco. Oltre a Dayot Upamecano, fuori per un attacco influenzale, anche Aurélien Tchouaméni ha saltato l’ultima sessione di allenamento guidata dal ct Deschamps. Il centrocampista – come si legge su Le Parisien – ha accusato un fastidio al gemello del polpaccio destro.

Foto: Instagram Francia