Francia, nessuna interruzione per il Ramadan. La critica di Digne

La Federcalcio francese, con una nota ufficiale, ha comunicato che non ci saranno interruzioni nel corso delle partite serali per consentire ai calciatori di fede musulmana di poter spezzare il digiuno causato dal Ramadan. Una decisione che ha indignato diversi calciatori, tra cui il terzino francese Lucas Digne dell’Aston Villa: “Nel 2023 possiamo fermare una partita per 20 minuti a causa di decisioni varie, ma non per 1 minuto per far bere acqua”.

Foto: Twitter Aston Villa