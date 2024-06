Francia, nervi tesi in allenamento. Confronto tra Deschamps e Camavinga

Clima teso nel ritiro della Francia. Come riporta l’Equipe, il commissario tecnico Didier Deschamps ed Eduardo Camavinga hanno avuto una discussione tesa dopo il pareggio contro la Polonia. Nella seduta odierna Deschamps si è avvicinato ai giocatori poco prima dell’inizio, Camavinga si stava allacciando gli scarpini e l’allenatore si è avvicinato: “Cama è pronto? Possiamo iniziare”, la frecciatina dell’allenatore. E dopo la prima parte dell’allenamento e poco prima dell’inizio della partita, Deschamps si è avvicinato al giocatore del Real Madrid: dalle immagini, si legge, i due stavano parlando dei tacchetti dello scarpino. In due occasioni, infatti, il giocatore madrileno indica la suola dello scarpino mentre parla con l’allenatore. Un confronto tra i due, anche se è stato il c.t. ha voluto mettere le cose in chiaro. Il tutto perché a fine gara con la Polonia Deschamps si era irritato sul tempo perso dal giocatore per cambiare le scarpette.

Piccole situazioni, ma che fanno capire come il clima in casa dei Blues non sia sereno al massimo.

Foto: twitter Francia