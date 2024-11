Francia, Mbappé e Tchouameni fuori: tre i candidati per la fascia da capitano

Poche ore fa, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Nazionale francese. A sorpresa assente Mbappé, mancata convocazione che il commissario tecnico ha giustificato come una scelta tecnica. Non sarà presente neanche Tchouameni, per via di un infortunio, secondo candidato dopo la stella ex PSG a cui spetta la fascia di capitano. A questo punto in Francia ci si chiede chi la vestirà nei prossimi impegni di Nations League. Secondo RMC Sport i maggiori candidati sono tre. Il primo parrebbe essere Koundé, già comunque leader in campo e preziosissima risorsa tecnico-tattica, dopo di lui segue Ibrahima Konaté, autore di un grande inizio di stagione al Liverpool. Il terzo nome è quello di Kanté. Più in basso nelle gerarchie il milanista Maignan, nonostante sia uno dei punti di riferimento temperamentali del gruppo.

Foto: Instagram Francia