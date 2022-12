Francia-Marocco, le formazioni ufficiali

Questa sera Francia e Marocco si sfideranno in una semifinale storica per entrambe le nazionali, la prima vuole ripetersi e giungere nuovamente in finale, la seconda, invece, vuole approdare in quella che sarebbe la prima finale di un Mondiale per un paese africano. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Deschamps e Regragui:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Marocco (3-4-3): Bounou; El yamiq, Saiss, Dari; Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Foto: Twitter Fifa