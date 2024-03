Francia, Maignan ancora ai box. Il portiere del Milan neanche oggi si è allenato

Mike Maignan, portiere del Milan, dopo aver saltato l’allenamento di ieri a Clairefontaine, anche oggi non ha preso parte al lavoro della Francia. Il rossonero arriva da una settimana tribolata: prima la forte botta al ginocchio subita durante l’impegno in Europa contro lo Slavia, poi un possibile fastidio muscolare sopraggiunto dopo un intervento tanto spettacolare quanto insolito fatto nel finale della sfida contro l’Hellas. Difficile vederlo in campo da titolare con la Germania, sabato sera. Ma la situazione non preoccupa la Francia e lo stesso Milan, che segue da vicino l’evolversi della situazione.

Foto: Instagram Maignan