Francia, Kimpembe non va in Qatar. Al suo posto Disasi

Tegola per la Francia, Kimpembe è costretto a rinunciare al Mondiale in Qatar per via di un infortunio. Al suo posto il difensore centrale Disasi del Monaco. Ecco il comunicato ufficiale:

Presnel Kimpembe non parteciperà alla Coppa del Mondo. Il difensore Paris-SG non si ritiene sufficientemente recuperato per poter tenere il suo posto nella difesa dei Blues in Qatar. Questa decisione è stata presa lunedì mattina, a Clairefontaine, dopo uno scambio tra il giocatore e il medico della squadra francese, il dottor Franck Le Gall, poi tra il giocatore e Didier Deschamps. Lo staff della squadra francese saluta l’onestà di Presnel e gli augura di recuperare al più presto tutti i suoi mezzi fisici. Didier Deschamps ha deciso, in sostituzione di Presnel Kimpembe, di chiamare Axel Disasi. Il difensore dell’AS Monaco è atteso in giornata al CNF Clairefontaine.

Foto: Twitter PSG