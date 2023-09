Stasera alle 20:45 scenderanno in campo Francia e Irlanda per le Qualificazioni al prossimo Europeo in programma nel 2024. Di seguito le scelte iniziali dei due commissari tecnici.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Giroud, Mbappé.

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Duffy, Egan, Collins; Knight, Browne, Cullen, Molumby, Stevens; Idah, Ogbene.

Foto: Giroud Instagram