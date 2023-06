Infortunio al polpaccio destro per Adrien Rabiot, che – come comunicato dall’account Twitter della Nazionale francese -ha lasciato il ritiro francese. Al posto del centrocampista della Juventus il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato Boubacar Kamara per le partite contro Gibilterra e Grecia valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Foto: Instagram Rabiot