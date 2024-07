Francia in semifinale. Portogallo battuto ai calci di rigore (0-0 al termine del match). Joao Felix sbaglia, Theo Hernandez segna il tiro decisivo

La Francia vince contro il Portogallo. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e i supplementari, sono i calci di rigore a sorridere ai transalpini che volano in semifinale e sfideranno la Spagna. Decisivo il rigore sbagliato di Joao Felix che colpisce il palo. Rete decisiva del milanista Theo Hernandez.

Primo tempo a ritmi blandi, meglio la Francia che calcia più degli avversari, Portogallo guardingo ma che non riesce a ripartire. Mbappé però non è il solito, evidentemente il problema al naso lo condiziona. Nella ripresa, si alzano i ritmi. Primo squillo di Mbappè che ne salta due ma calcia centrale. Le grandci chance le ha però il Portiogallo. Al 60′ parata strepitosa di Maignan su Vitinha, arrivato a tu per tu con il portiere del Milan. Al 62′ si ripete il portiere rossonero su Bruno Fernandes. Entra Dembelé e si accende la Francia, con Mbappè che torna esterno d’attacco. Al 70′, proprio Dembelè semina il panico nella difesa avversaria e serve Camavinga in area. La conclusione, però, finisce fuori di poco.

Entra anche Marcus Thuram per i transalpini. Al minuto 87′, ci prova Kantè, ma calcia centralmente. Al 93′, ultima chance per la Francia, con Mbappé che calcia a giro, ma centrale. Si va ai tempi supplementari.

I lusitani si giocano la carta Francisco Conceicao. Subiro il figlio d’arte, al 3′ minuto dell’extra time, si invola sulla fascia destra, palla in mezzo, CR7 è solo, ma calcia in curva. Occasione clamorosa sprecata per l’ex pallone d’oro. A fine primo supplementare, Mbappé alza bandiera bianca, il problema al naso lo frena. Entra anche Joao Felix che al 107′, appena entrato, colpisce l’esterno della rete. Nel finale, al 120′, chance clamorosa di Nuno Mendes, che da solo calcia centralmente in braccia a Maignan.

Si va ai calci di rigore. Dembelé segna per la Francia, Cristiano Ronaldo segna e pareggia. Fofana insacca per la Francia, Bernardo Silva a sua volta non sbaglia per il 2-2. Va Kounde per la Francia, grandissimo gol all’incrocio, per il Portogallo Joao Felix colpisce il palo. Francia avanti 3-2. Barcola segna il 4-2 per la Francia. Nuno Mendes segna e tiene in vita il Portogallo. Theo Hernandez non fallisce l’ultimo rigore e regala la semifinale alla Francia.

Foto: twitter Equipe de France